Çolakbayrakdar, Öğretmeniyle Duygusal Anlar Yaşadı

Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni 82 yaşındaki Mehmet Esmer'i ziyaret edip gününü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ilkokul öğretmeni Mehmet Esmer ile duygusal anlar yaşadı.

Öğretmeni ile eski fotoğraflara bakan Çolakbayrakdar, anıların etkisiyle duygulandı.

İlkokul öğretmeninin hayatında farklı yeri olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Herkesin hayatında dönüm noktasında birileri vardır. Bizim ise ilkokul öğretmenimiz farklı bir yerdeydi. Biz birçok şeyi ilkokulda öğrendik. Çok müthiş, güzel günlerdi." ifadelerini kullandı.

Başta kendi öğretmeni olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Çolakbayrakdar, ebediyete intikal eden eğitimcileri rahmetle andığını belirtti.

Öğrencisini anlatan Esmer ise şunları kaydetti:

"Ahmet başkanı babası okula getirdi. Ben de birinci sınıfta öğrencim olarak seçtim ve onu 5 yıl okuttum. O dönemde sınıflarda 45-50 öğrenci vardı ve her öğretmenin kafasında, ileride başarılı olacak 5 öğrenci bulunurdu. Ahmet başkan da o 5 öğrenciden biriydi. Özellikle sınıftaki başarısıyla kendini gösteren öğrencilerimden biriydi. Bana karşı da ayrı bir sempatisi vardı ve oldukça çalışkandı. Normalde birinci sınıf öğrencileri okul başladıktan sonra, ikinci dönemin mart ve nisan aylarında okumayı öğrenirdi, Ahmet başkan, sömestr tatilinden döndükten sonra okumaya başladı ve yazısını da çok güzel yazıyordu. 45 yıl sonra Ahmet başkan gibi başarılı öğrencilerimi gördüğümde çok büyük mutluluk duyuyorum."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ilçede görev yapan 5 bin 700 öğretmenin isimlerini billboardlara yazarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.