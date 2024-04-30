Columbia Üniversitesi, Filistin Destekçisi Öğrencilerin Girişini Sınırladı - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi, Filistin Destekçisi Öğrencilerin Girişini Sınırladı

Columbia Üniversitesi, Filistin Destekçisi Öğrencilerin Girişini Sınırladı

ABD'nin New York eyaletindeki Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin'i destekleyen bir grup öğrencinin Hamilton Hall binasına girmesinin ardından ana kampüse girişleri öğrenci ve zaruri çalışanlarla sınırlandırma kararı aldı. Üniversitenin Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Morningside Kampüsü'ne yurtlarda yaşayan öğrenciler ve bakım sağlayan personel dışındaki kişilerin girişinin yasaklandığı belirtildi. Filistin destekçisi öğrencilerin protestoları, ABD genelindeki diğer üniversitelere de yayılarak devam ediyor ve polis tarafından birçok öğrenci gözaltına alınıyor.

30.04.2024 15:29
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NEW ABD'nin New York eyaletindeki Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin'i destekleyen bir grup öğrencinin Hamilton Hall binasına girmesinin ardından binanın yer aldığı ana kampüse girişleri öğrenci ve zaruri çalışanlarla sınırlandırma kararı aldı.

Üniversitenin Kamu Güvenliği Departmanından yapılan açıklamada, ana yerleşke olan Morningside Kampüsü'ne girişlerin, yurtlarda yaşayan öğrenciler ile yemek, kamu güvenliği ve bakım sağlayan personel dışındaki kişilere yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu topluluğun her bir üyesinin güvenliği önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Filistin'i destekleyen öğrenciler, okul yönetimi ile yaptıkları müzakerelerde uzlaşıya varılamaması üzerine ana kampüsteki Hamilton Hall binasına girerek bina girişini kapatmış, "Özgür Filistin" sloganları atmıştı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ayı ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

New York, Filistin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Columbia Üniversitesi, Filistin Destekçisi Öğrencilerin Girişini Sınırladı - Son Dakika

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