ÇOMÜ İletişim Fakültesi akademisyenleri \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesinden akademisyenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akademisyenler oylama öncesi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Dekan Prof. Dr. Hülya Önal, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını seçti.

"Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış" fotoğrafını tercih eden Önal, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" adlı karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde ise Eren Bozkurt'un "Olimpik kurgu" adlı fotoğrafına oy veren Prof. Dr. Önal, hem içerik hem de biçimsel olarak bakıldığında fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu söyledi.

Önal, özellikle deprem ve Gazze'de yaşanan katliamla ilgili fotoğrafların oldukça can yakıcı olduğunu ifade ederek, "Profesyonel perspektiften arkadaşlarımızın yakaladığı fotoğraflar oldukça iyiydi. Çevre, spor ve diğer başlıklardaki fotoğraflar da oldukça başarılıydı. İnsan seçerken güçlük yaşıyor. Değerlendirmelerimde hem içeriği iyi yansıtması hem de fotoğrafı çeken muhabir arkadaşımızın zamanlamayı iyi kurgulayarak çekmiş olması, estetik anlamda da içeriği doğru yansıtması kriterlerimi oluşturdu." diye konuştu.

"Birbirinden değerli fotoğraflar"

Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Çoban ise "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarını seçti.

Doç. Dr. Çoban, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve yoğun emek sarf edildiğinin görüldüğünü dile getiren Çoban, "Gazeteci arkadaşlarımızı kutluyorum. Hem çekim açıları hem de anlamı açısından birbirinden değerli fotoğraflar." dedi.

"Anı yakalamak açısından önemli"

Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Engin Çağlak da Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarını tercih etti.

Çağlak, "Haber"de Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Basın sektöründe uzun yıllar çalıştığını, uzun yıllar da akademik olarak gazetecilik mesleğini uygulamalı anlattığını belirten Çağlak, şunları kaydetti:

"Seçtiğim fotoğraflar anı yakalamak, haberi koklamak, haberi takip etmek açısından önemli. Aynı zamanda dikkat ettiğim şey şu, fotoğraf kendini, hikayesini anlatmalı. Gazze fotoğraflarında, oradaki dramı, yaşanan acıyı ve yaşam mücadelesini anlatan fotoğrafı tercih ettim.

Deprem: Umut kategorisinde, o kadar yardımsever insanın bir canlıyı yaşatmak için nasıl mücadele ettiğini anlatmasını istedim. Çevre ve yaşam kategorisinde seçtiğim fotoğrafta, yaşadığımız çevresel olaylar, felaketler, doğal afetler bir canlının hayata tutunmak için nasıl koştuğunu gördüm. Spor kategorisinde haberi koklamak adına Emin Sansar'ı tebrik ediyorum, çok iyi takip etmiş."