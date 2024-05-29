ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in ölümüyle sonuçlanan kaza raporunda kamyonet sürücüsü kusurlu bulundu - Son Dakika
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ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in ölümüyle sonuçlanan kaza raporunda kamyonet sürücüsü kusurlu bulundu

Çanakkale'de bisikletiyle seyir halindeyken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, kamyonet sürücüsü asli ve tam kusurlu bulundu. Rapor, kamyonet sürücüsünün önündeki araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememesi ve yakın takip kural ihlalleri nedeniyle kusurlu olduğunu belirtti. Bisiklet sürücüsü Zeliha Güneş'in ise kaza sırasında kurallara uygun bir şekilde hareket ettiği ve kusurunun bulunmadığı tespit edildi.

29.05.2024 12:10
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Çanakkale'de bisikletiyle seyir halindeyken kamyonetin çarpması sonucu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Zeliha Güneş'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, kamyonet sürücüsü asli ve tam kusurlu bulundu.

Bilirkişi raporunda kamyonet sürücüsü Sezai Ç'nin Zeliha Güneş'in yaşamını yitirdiği kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Bisikletlerin üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlar olduğunun hatırlatıldığı raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa bisiklet yolunda, yoksa taşıt yolunun en sağ şeridini kullanmak zorundadırlar. Bisiklet sürücüsü maktule Zeliha Güneş, Kabatepe istikametinden Eceabat istikametine seyri sırasında, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen hususları ihlal etmediği, kurallara uygun bir şekilde bisiklet yolu olmayan kara yolunun en sağ şeridini kullandığı sırada, arkasından aynı istikamete giden kamyonet sürücüsünün arkadan çarpması sonucu, meydana gelen kazanın oluşumunda kusurlu olmadığı kanaatine varılmıştır.

Sürücünün kaza esnasında bu davranışı ile 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nda yer alan sürücülere ait temel kusurlardan 56/1c maddesi (Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek) yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır."

Raporda, bisiklet sürücüsü Zeliha Güneş'in de istikametine yolun sağında seyir halinde olduğu sırada, tespit edilen çarpma noktasından hareketle meydana gelen kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığına kanaat getirildiği ifade edildi.

Olay

ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan'da bisikletiyle gezerken Sezai Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Güneş'in cenazesi, 30 Nisan'da memleketi Eskişehir'e düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in ölümüyle sonuçlanan kaza raporunda kamyonet sürücüsü kusurlu bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş'in ölümüyle sonuçlanan kaza raporunda kamyonet sürücüsü kusurlu bulundu - Son Dakika
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