Contemporary Istanbul 2023 Başlıyor

Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu, 24-28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Fuar, bu yıl Akbank ana partnerliğinde 20. yıla özel Focus America programıyla 24 Eylül ön izleme ve 25-28 Eylül genel ziyaret günleriyle Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Katılımcı galeriler arasında 1 Mira Madrid, AB GALLERY, Amanita, Anna Laudel, Art On Istanbul, AWC Contemporary Gallery, Bozlu Art Project, Buchmann Galerie, BüroSarıgedik, CUT Art, DG Gallery, DIRIMART, Ferda Art Platform, Galeria Joan Gaspar, Galeria La Acacia, Galeri 77, Galeri Nev Istanbul, Galerie Esther Woerdehoff, Galerija Fotografija, Gillian Jason Gallery, Heft Gallery, JD Malat Gallery, Kvalitar Gallery, Leila Heller Gallery, Mark Hachem Gallery, Martch Art Project, Muse Contemporary, OG Gallery, One Arc Gallery, Öktem Aykut, Pedro Cera, PG Art Gallery, Pi Artworks, PİLEVNELİ, PİLOT, Piramid Sanat, Pontone/Friedrichs Pontone, Revolver Galeria, Ruzy Gallery, Sevil Dolmacı, SIMBART PROJECTS, Siyah Beyaz Ankara, Summart, TAEX, Trafo Gallery, Villa del Arte Galleries, Vision Art Platform, Wizard Gallery, x-ist ve ZILBERMAN yer alıyor.

Fuarın 20. edisyonuna özel olarak hazırlanan Focus America programı, Amerika'nın çağdaş sanat sahnesine odaklanacak. Bu programa katılan galeriler ise Amanita, Revolver Galeria, Pontone/Friedrichs Pontone, Leila Heller Gallery ve Heft Gallery.

Ayrıca New York'taki sanat galerisi Amanita, eserleri Whitney Museum, MoMA ve Met'in daimi koleksiyonlarında yer alan Amerikan soyut sanatının usta sanatçılarından Bill Jensen'in çalışmalarını fuara getiriyor.

Revolver Galeria, jeolojik hafıza temalı katmanlı işleriyle tanınan ve Venedik Bienali'nde sergilenen Perulu sanatçı Elena Damiani'yi sanatseverlerle buluşturacak.

Pontone/Friedrichs Pontone, altın ve gümüş varakla zenginleştirilmiş ışıklı figüratif resimleriyle tanınan Brad Kunkle'ın eserlerini sergileyecek.

Leila Heller Gallery, fotoğraf temelli terk edilmiş Sovyet mimarisini dijital müdahalelerle post-hümanist bir geleceği ima ederek yeniden yorumlayan sanatçı Ryan Koopmans ve Alice Wexell'i ağırlayacak.

Heft Gallery, endüstriyel manzaralarıyla tanınan ve eserleri MoMA ile Guggenheim koleksiyonlarında yer alan ünlü Kanadalı fotoğrafçı Edward Burtynsky'in eserlerini izleyiciyle bir araya getirecek.

Kurumsal işbirlikleri ve özel projeler

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), 24-25 Eylül'de "Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Değişen Sanat Peyzajı" temasıyla CIF Dialogues 2025'i de Tersane İstanbul'da gerçekleştirecek.

Programda Guggenheim Müzesi'nden Jennifer Stockman, Brooklyn Müzesi'nden Anne Pasternak ve Sabancı Müzesi'nden Ahu Antmen gibi önemli isimler yer alacak. Panelde dijital sanat, koleksiyoner pratikleri, mimari, kültürel hafıza ve şehirlerin sanatsal-toplumsal ihtiyaçları masaya yatırılacak.

BMW Art Car Koleksiyonu'nun 50. yılı anısına iki ikonik Alexander Calder'in 1975 tarihli efsanevi Art Car'ı ve Julie Mehretu'nun yeni çalışması Türkiye'de ilk kez birlikte sergilenecek.

Contemporary Istanbul ayrıca İstanbul'un küresel kültür ağlarındaki yerini pekiştiren bir dizi kurumsal işbirliğine de ev sahipliği yapacak. İşbirliği yapılan kurumlar arasında Palais de Tokyo (Paris), Asia Society (New York), Mori Art Museum (Tokyo), Barjeel Art Foundation (Sharjah), UBS Digital Art Museum (Hamburg) ve Sigg Art Foundation (Le Castellet) yer alıyor.

Sigg Art Foundation, kurucu Pierre Sigg'in koleksiyonundan seçilmiş, resim ve dijital kültürün kesişiminde yer alan yeni eserleri sergileyecek. Sergilenen sanatçılar arasında Korakrit Arunanondchai, Nancy Burson, Meriem Bennani, Neil Beloufa, Louisa Gagliardi ve Austin Lee yer alırken, Charles Ross ve Jean-Baptiste Vanmour'dan özel seçkiler de sunulacak.