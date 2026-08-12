Cooper'dan Gazze'de Ateşkes Mesajı - Son Dakika
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Cooper'dan Gazze'de Ateşkes Mesajı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper, Gazze'deki ateşkese bağlı olduklarını iletti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın, Washington yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin 15 maddelik anlaşmaya bağlı olduğunu Uluslararası İstikrar Gücü temsilcilerine ilettiği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Cooper, ABD'nin İsrail'in Kiryat Gat kentinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek için kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Cooper'ın Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde konuşlandırılan ABD askerleri ve çok uluslu güç temsilcileriyle bir araya geldiği ifade edildi.

Karargahtaki temsilcilere Cooper'ın "ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatlar doğrultusunda bunu uygulamak için çalışacağını söylediği" öne sürüldü.

İsrail ve ABD'li yetkililerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı, Gazze için bir "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı ve bu birlikleri hangi ülkenin sağlayacağına dair farklı haberler çıkmıştı.

Fas küçük bir birlik sözü verdi ancak Uluslararası İstikrar Gücü'nün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve konuşlanmanın ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini ve Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cooper'dan Gazze'de Ateşkes Mesajı - Son Dakika

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