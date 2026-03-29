Cooper, İsrail'de İran Saldırısını Görüştü
Cooper, İsrail'de İran Saldırısını Görüştü

29.03.2026 21:41
CENTCOM Komutanı Brad Cooper, İsrail'de Eyal Zamir ile İran'a yönelik saldırıları ele aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İsrail'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüştüğü belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Cooper'ın bugün İsrail'i ziyaret ettiği aktarıldı.

Haberde, CENTCOM Komutanı Cooper'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ile gerçekleştirdiği toplantıda İran'a düzenledikleri ortak saldırıları ele aldığı kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

