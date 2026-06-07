Cop Women Antalya'da Kadınların İklim Politikalarındaki Rolü Konuşuldu - Son Dakika
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Cop Women Antalya'da Kadınların İklim Politikalarındaki Rolü Konuşuldu

07.06.2026 10:07  Güncelleme: 11:32
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Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle düzenlenen COP Women Antalya buluşmasında, iklim krizinin kadınlar üzerindeki etkileri ve çözüm yolları ele alındı. Kadınların iklim politikalarındaki rolü ve yerel taleplerin COP31'e taşınması hedefleniyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle yürütülen program kapsamında düzenlenen COP Women Antalya buluşması, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirildi. Etkinlikte, iklim krizinin toplumsal cinsiyet boyutu, kadınlar üzerindeki etkileri, yerel ihtiyaçlar ve çözüm yolları ele alındı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da kasım ayında dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde kentten yükselen iklim taleplerini küresel gündeme taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

ASSİM'de gerçekleştirilen COP Women Antalya buluşmasında, iklim krizinin kadınların günlük yaşamına, sosyal ve ekonomik koşullarına etkileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, iklim adaleti ve eşitlik temelinde politika önerileri geliştirirken, kadınların iklim politikalarındaki rolü ve ihtiyaçları da gündeme taşındı.

Program kapsamında daha önce gençlerle gerçekleştirilen buluşmanın ardından kadınların katılımıyla devam eden süreç, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sürdürülecek. Ortaya çıkan politika ve çözüm önerilerinin çok paydaşlı bir zeminde güçlendirilmesi, yerelden yükselen taleplerin COP31 gündemine taşınması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cop Women Antalya'da Kadınların İklim Politikalarındaki Rolü Konuşuldu - Son Dakika

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