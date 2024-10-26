COP16'da Biyoçeşitlilik Projeleri Onaylandı

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CALİ, 26 Ekim (Xinhua) -- Kunming Biyoçeşitlilik Fonu Yürütme Konseyi, Perşembe günü Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı (COP16) toplantısında, 9 küçük projenin gözden geçirilip onaylanmasına yönelik genel kurul toplantısı düzenledi.

Söz konusu projeler, Orta ve Doğu Avrupa'da bir, Asya-Pasifik bölgesinde dört, Afrika'da iki ve Latin Amerika'da iki olmak üzere toplam 15 ülkeyi kapsıyor.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, COP16'da yaptığı açıklamada Çin'in önde gelen kurucularından olduğu fonun, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt vereceğini ve ekosistem rehabilitasyonu ve korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve istilacı yabancı türlerin önlenmesi ve kontrolü gibi temel hedeflerden yola çıkarak, Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nin hedeflerinin gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulanmasına yardımcı olacak bir dizi projeyi hayata geçireceğini söyledi.

BM Çevre Programı'nın (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi anlaşması konusunda olağanüstü bir iş çıkaran Çin'in katkılarına övgüde bulundu.

Çin, 2021 yılında gelişmekte olan ülkelerde biyoçeşitliliğin korunmasını destekleyecek fonun kurulması için 1,5 milyar yuan (yaklaşık 210 milyon ABD doları) taahhüt etti.

12.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirmesi beklenen COP16, 21 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Kolombiya'nın Cali kentinde düzenleniyor.