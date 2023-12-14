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COP28 Küresel İklim Eylemi İçin Doğrultu Belirledi - Son Dakika
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COP28 Küresel İklim Eylemi İçin Doğrultu Belirledi

Çin heyeti başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin, COP28'in küresel iklim eyleminin bir sonraki aşaması için genel bir doğrultu belirlediğini açıkladı. COP28, dünyanın dört bir yanından 110.000'i aşkın kayıtlı katılımcıyı bir araya getirerek insanlığın karşı karşıya olduğu acil iklim sorununu tartışmak ve çözüme kavuşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

COP28 Küresel İklim Eylemi İçin Doğrultu Belirledi
14.12.2023 - 18:07,
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ÇEKİM TARİHİ: 13 Aralık 2023

1. COP28'den çeşitli görüntüler

3. COP28'den çeşitli görüntüler

COP28 Çin heyeti başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, COP28'in küresel iklim eyleminin bir sonraki aşaması için genel bir doğrultu belirlediğini söyledi.

Zhao söz konusu açıklamayı bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen BM iklim Zirvesi'ni yorumlarken yaptı.

"COP28 sırasında Paris Anlaşması'na ilişkin olarak ilk kez gerçekleştirilen Küresel Durum Değerlendirmesi, yeşil ve düşük karbonlu bir geleceğe yönelik genel küresel eğilimi daha da pekiştirdi."

COP28 ya da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı, insanlığın karşı karşıya olduğu acil iklim sorununu tartışmak ve çözüme kavuşturmak üzere dünyanın dört bir yanından 110.000'i aşkın kayıtlı katılımcıyı bir araya getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BAE'nin Dubai kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: COP28 Küresel İklim Eylemi İçin Doğrultu Belirledi - Son Dakika
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