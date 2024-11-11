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COP29 Bakü'de Başladı

BM İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Stratejisi ilan edilecek.

11.11.2024 17:48
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. BM üyesi tüm üye ülkelerin temsil edildiği ve 100'den fazla ülkenin devlet/hükümet başkanının katılması beklenen Zirve'de, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılması için önemli adımlardan biri olan Uzun Dönemli İklim Stratejisi'nin COP29'da ilan edilmesi bekleniyor.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başladı. BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği BM İklim Zirvesi'nde 100'den fazla ülkenin devlet/hükümet başkanı düzeyinde katılması bekleniyor.

COP29'daki en önemli ve beklentinin yüksek olduğu müzakere başlığı finansman. 2025 yılına kadar gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sağlamayı taahhüt ettiği yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefinin 2025 sonrası için artırılması öngörülüyor.

Zirve'de görüşülecek olan Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedefi ise 2025 yılı sonrasının finansman miktarını ortaya koyacak ve iklim finansmanı konusunda önemli bir dönüm noktası olacak.

COP29'un Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef başta olmak üzere, Azaltım Programı, Küresel Durum Değerlendirmesi sonuçlarının uygulanması, Kayıp ve Zarar Fonu, Küresel Uyum Hedefleri, Adil Geçiş, Karşı Önlemler, teknoloji transferi ve finansmanı, yeni Ulusal Katkı Beyanı döngüsü, Uzun Dönemli Stratejiler konularını da içeren yaklaşık 170 gündem maddesi bulunuyor.

Enerji, finans, tarım, şehirler, yapay zeka, dijitalleşme su verimliliği turizm, kültür, ticaret ve yatırım, cinsiyet eşitliği, kadınlar ve gençler, insani kalkınma ve iklim-barış bağlantısına ilişkin konulara COP29 Başkanlığı tarafından öncelik verilecek.

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak açısından önemli adımlardan biri olan Uzun Dönemli İklim Stratejisi'nin de COP29'da ilan edilmesi planlanıyor. 14-21 Kasım tarihlerinde COP29 Türkiye Pavilyonu'nda 54 etkinlik yapılacak ve 45'i yabancı olmak üzere 280 konuşmacının katılması öngörülmektedir.

Kaynak: ANKA

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