COP31'de Afrika'da iklim kaynaklı yerinden edilme kültürel mirası tehdit ediyor - Son Dakika
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COP31'de Afrika'da iklim kaynaklı yerinden edilme kültürel mirası tehdit ediyor

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Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği, COP31 kapsamında düzenlediği panelde Afrika'da iklim kaynaklı yerinden edilmenin kültürel mirası tehdit ettiğini ele aldı. Uzmanlar, kadınların iklim eyleminde liderlik üstlenmesi ve geleneksel bilginin korunması gerektiğini vurguladı.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği tarafından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Afrika'nın Kültürel Mirasından İklim Eylemine: Görünmeyen Emek ve Toplumsal Dayanıklılık" paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) dış politika araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş'ın yaptığı panele, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Sosyal Kalkınma, Kültür ve Spor Bölümü Başkanı Dr. Sabelo Mbokazi, Kalkınma için Afrika First Ladyleri Örgütü (OAFLAD) İcra Sekreteri Dr. Nardos Berhanu Wudeneh, Zimbabve Çevre ve İklim Bakanlığı Direktörü Prof. Patience Mutopo ve Afrika Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam konuşmacı olarak katıldı.

AUC Sosyal Kalkınma, Kültür ve Spor Bölümü Başkanı Mbokazi, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yalnızca karbon emisyonları ve sera gazlarıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda insanların yaşam biçimlerini, kültürel miraslarını ve aidiyet duygularını da tehdit ettiğini belirtti.

Afrika'da iklim kaynaklı yerinden edilmelerin ailelerin yalnızca evlerini değil, dillerini, atalarından kalan miraslarını ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerini de kaybetmelerine yol açtığını vurgulayan Mbokazi, kültürün iklim değişikliğine uyum sağlama ve toplumsal dayanıklılığı güçlendirmede önemli bir araç olduğuna dikkati çekti.

OAFLAD İcra Sekreteri Wudeneh, Afrikalı kadınların gıda üretimi, su temini ve doğal kaynakların yönetiminde kritik roller üstlendiğini ancak sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasına sağladıkları katkıların yeterince takdir edilmediğini belirtti.

İklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki orantısız etkilerini anlatan Wudeneh, kadınların iklim eylemlerinde liderlik üstlenmelerinin, döngüsel ekonomiye geçişte fırsat eşitliğinin sağlanmasının ve kadınların ekonomik imkanlar ile sağlık hizmetlerine erişim haklarının korunmasının önemini aktardı.

İklim değişikliğiyle mücadelede geleneksel bilginin korunması ve kadınların güçlendirilmesi

Zimbabve Çevre ve İklim Bakanlığı Direktörü Mutopo, iklim değişikliğiyle mücadelede modern bilimsel yöntemlerin yerel ve geleneksel bilgi sistemleriyle bir araya getirilmesi gerektiğini belirterek, nesilden nesle aktarılan ekolojik bilgilerin korunmasının önemini vurguladı.

İklim politikalarının yalnızca meteoroloji ve doğa bilimleriyle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizen Mutopo, kadınların geleneksel bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığını belirterek sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dirençli toplumlar oluşturulması için çok disiplinli ve kapsayıcı yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Sağlam, iklim değişikliğinin özellikle kadınlar ve kırılgan topluluklar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, sadece Afrika kıtasında değil, dünyanın neresinde olursa olsun bireylerin ekonomik açıdan güçlendirilmesi, kültürel miraslarının korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya katılımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Afrika Kültür Evi'nin COP 31 zirvesi kapsamında OAFLAD ile mutabakat zaptı imzaladığını hatırlatan Sağlam, Afrika Birliği Komisyonu ile daha önce kurulan iş birliğine de değinerek kadınların bilgiye, teknolojiye, finansmana ve pazarlara erişimini artıracak kalıcı ortaklıkların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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