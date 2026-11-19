Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), ülkeler arasında uzlaşma sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Divan Toplantısı'nın, Osmanlı'nın 15'inci yüzyıla uzanan Divan-ı Hümayun geleneğinden esinlenilerek düzenlendiği açıklandı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından COP31 Başkanlığı ve Müzakereler Başkanlığı adına hazırlanan resmi açıklamada, 18 Kasım'da 100'den fazla ülkeden bakanın katılımıyla gerçekleştirilen Divan Toplantısı'nın tarihi ve kültürel geçmişine dikkat çekildi. Açıklamada, toplantıya adını veren 'Divan' geleneğinin Türkiye'de yüzyıllara dayanan istişare ve ortak karar alma anlayışını temsil ettiği belirtildi.

15'İNCİ YÜZYILA UZANAN GELENEK

Açıklamada, bu geleneğin en bilinen örneğinin, geçmişi 15'inci yüzyıla kadar uzanan Osmanlı Divan-ı Hümayun'u olduğu vurgulandı. Osmanlı'da diplomasi, devlet yönetimi, maliye ve adalet gibi önemli konuların birbirinden bağımsız değil, birbiriyle bağlantılı meseleler olarak ele alındığı, farklı sorumlulukları bulunan devlet görevlilerinin ortak karar almak üzere bir araya geldiği hatırlatıldı.

İKLİM DİPLOMASİSİNE TAŞINDI

COP31 Başkanlığı, aynı anlayışın iklim müzakerelerine taşındığını belirterek, Divan Toplantısı'nın farklı müzakere başlıklarının bir bütün olarak değerlendirilmesine ve ülkelerin ortak bir zeminde buluşmasına olanak sağladığını bildirdi. Toplantıda ortaya çıkan görüşlerin, bakanlar düzeyindeki istişareler ve teknik müzakerelerle birlikte değerlendirilerek konferans sonunda dengeli bir anlaşma paketine dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.