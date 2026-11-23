COP31 kapanışında Antalya Paktı üzerinde uzlaşı sağlanamadı, Bakan Kurum söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da düzenlenen COP31'in 22 Kasım 2026'daki kapanış genel kurulunda önerilen Antalya Paktı üzerinde uzlaşı sağlanamadı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, pazar günü yaptığı açıklamada bunu söyledi.
ANTALYA, 23 Kasım (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapanış genel kurul toplantısı, 22 Kasım 2026.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum pazar günü yaptığı açıklamada, COP31'de önerilen Antalya Paktı üzerinde uzlaşıya varılamadığını söyledi. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?