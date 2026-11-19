Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Hollanda heyeti, Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarımsal üretim ve teknolojilere yönelik incelemelerde bulundu.

Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Niek Bosmans, Tarım Müşavir Yardımcısı Ugur Işın, Greenport West-Holland Heyet Başkanı Angelique de Wit ve Stratejik Danışmanı Marga Vintges, ziyaret kapsamında Kumluca'ya geldi.

Heyet, ilk olarak Kaymakam Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti. Güneş, görüşmede heyete ilçenin tarımsal üretimi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit eşliğinde fide üretim tesisleri ve seraları gezen heyete, ilçenin tarımsal üretim kapasitesi, iklim dostu tarım uygulamaları, üretim faaliyetleri ve tarım teknolojileri anlatıldı.

Heyet üyeleri, ziyaretlerin ardından kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Kaymakam Güneş'e, İlçe Tarım Müdürü Akşit'e ve tesis yetkililerine teşekkür etti.