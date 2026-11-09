COP31 kısa film yarışmasında finale kalan 10 film 14 Kasım'da Antalya'da gösterilecek - Son Dakika
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COP31 kısa film yarışmasında finale kalan 10 film 14 Kasım'da Antalya'da gösterilecek

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COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nda 10 film finale kaldı. Finalistler 14 Kasım'da Antalya COP31 Etkinlik Alanı'nda gösterilecek; yapımcı ve yönetmenlere toplam 14 bin avro ödül verilecek.

Küresel iklim krizi, ekolojik yıkım ve insan-doğa ilişkisini sinemanın evrensel diliyle ele almayı amaçlayan COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nda 10 film finale kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile COP31 Türkiye işbirliğinde, "Dünya Ortak Evimiz" temasıyla düzenlenen uluslararası yarışma, iklim krizi, kuraklık, susuzluk, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve biyoçeşitlilik kaybı gibi konulara dikkati çekmeyi hedefliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden sinemacıların kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde başvurduğu yarışmada, 10 Ekim'de sona eren başvuruların ardından Merve Kuş Mataracı, Ömer Dişbudak ve Mustafa Gürbüz'den oluşan ön jüri 10 finalisti belirledi.

Direktörlüğünü Suat Köçer'in üstlendiği yarışmaya kabul edilen filmlerin 1 Ocak 2024 ve sonrasında tamamlanmış, jenerik dahil 20 dakikayı aşmamış ve yapay zeka içeriği barındırmıyor olması şartları arandı. Seçkide ayrıca küresel iklim krizi, çevresel felaketler, iklim göçleri ve biyoçeşitlilik kaybı gibi konuları özgün bir sinematografik dille ele alan yapımlara öncelik verildi.

Ödüller 14 Kasım'da verilecek

Ana jüride ise oyuncu Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ile Filistinli yönetmen Darin J. Sallam yer alıyor.

Yarışmada dereceye giren filmler, 14 Kasım'da Antalya COP31 Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek program kapsamında gösterilecek. Gösterimlerin ardından yönetmen ve yapımcılar, moderatör eşliğinde izleyicilerle bir araya gelerek filmlerine ve yapım süreçlerine ilişkin söyleşiler gerçekleştirecek.

Ödül töreninin sunuculuğunu oyuncu Cem Davran ile sunucu Ekin Olcayto üstlenecek. Yarışmada yapımcılara ve yönetmenlere toplam 14 bin avro para ödülü verilecek.

Buna göre birincilik ödülü 5 bin, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü 2 bin ve jüri özel ödülü bin avro olarak belirlendi. Dereceye giremeyen diğer 6 finalist filme ise gösterim karşılığında 500 avro telif desteği sağlanacak.

Para ödüllerinin yanı sıra dereceye giren yapımcı ve yönetmenlere, organizasyon için endüstriyel atıklar ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak özel olarak tasarlanan caretta caretta figürlü heykelcikler takdim edilecek.

Etkinlikler kapsamında Türk ve dünya sinemasından usta isimler de özel söyleşi ve panellerde sinemaseverlerle bir araya gelecek. Hülya Koçyiğit, Uğur Yücel ve Darin J. Sallam, sinema alanındaki deneyimlerini ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Kaynak: AA
Kültür SanatAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

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