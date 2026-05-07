COP31 Medya Turu İstanbul ve Hatay'da

07.05.2026 14:20
Türkiye, COP31 Zirvesi öncesi uluslararası medyayı çevre ve iklim politikalarıyla buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9-11 Mayıs'ta Hatay ve İstanbul'da kapsamlı bir "çevre ve iklim medya turu" düzenleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kasımda ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen "Road to COP31: Sustainable Future International Media Program" başlıklı organizasyona İngiltere, Macaristan, İspanya, Güney Kore, İtalya, Sırbistan, Fas, Karadağ, Kuzey Makedonya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak.

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına anlatılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak.

Medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak Hatay'da düzenlenecek olan "Türkiye'nin COP31 Yolculuğu: Dirençli Şehirler Programı" kapsamında bir saha ziyareti gerçekleştirecek.

Zirveye kadar dört basın turu daha yapılacak

Katılımcılar daha sonra COP31 Başkanı Murat Kurum ile görüşecek. Medya mensupları bu görüşmede, daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel düzenin inşasına katkı sunmayı hedefleyen, diyalog, aksiyon ve uzlaşı ilkeleri doğrultusunda şekillenecek COP31 süreci hakkında bilgi edinecek.

Programın son gününde dünyanın en derin ikinci üretim tesisi olan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ziyaret edilecek. Katılımcılar, tarımda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirilecek.

Daha sonra Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında çevre tırı ziyaret edilecek.

Çevre ve iklim medya turları kapsamında COP31 Zirvesine kadar dört basın turu daha gerçekleştirilecek.

