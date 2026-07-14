COP31 Öncesi İklim Diyaloğu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 Öncesi İklim Diyaloğu Toplantısı

14.07.2026 05:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve UfM, Akdeniz için iklim vizyonunu güçlendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31)??????? dönem başkanı Türkiye ile Akdeniz İçin Birlik (UfM), Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu serisinin ikinci ulusal istişare toplantısını Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, UfM Genel Sekreterliği ile ev sahibi ülke sıfatıyla Türkiye işbirliğinde yürütülen Antalya Akdeniz Diyaloğu girişiminin, zirve öncesinde ortak bir Akdeniz vizyonu oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

İstişare oturumlarından elde edilecek sonuçların rapor haline getirilerek Antalya'daki konferansta sunulacağı kaydedildi.

Etkinliğin Mısır Yerel Kalkınma ile Çevre Bakanlıkları işbirliğinde, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve UfM Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Nesrin et-Temimi'nin gözetiminde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Mısır'daki iklimle ilgili kurumların temsilcilerini COP31 çalışma gündemiyle uyumlu üç oturumda bir araya getiren toplantıda, enerji sektöründe dönüşüm, iklim finansmanı ve uygulaması ile Rio sözleşmeleri ve iklim değişikliğine uyum arasındaki tamamlayıcılık konularının ele alındığı ifade edildi.

Katılımcıların, iklim eyleminin başta kentsel planlama, ulaşım, mavi ve yeşil ekonomi olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak ülke olarak iklim eyleminin Akdeniz boyutunu güçlendirmeyi, konferans dönem başkanlığının temel odak noktalarından biri haline getirdiğini söyledi.

Şen, "Hedefimiz, bölgesel işbirliğini güçlendirerek ve tüm bölgede pratik uygulamaları teşvik ederek COP31'in Akdeniz bölgesine kalıcı bir miras bırakmasını sağlamaktır." dedi.

Şen ayrıca, "Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu"nun bölgedeki hükümetlerin, sivil toplumun, özel sektörün ve akademik çevrelerin önceliklerini ve deneyimlerini konferans gündemine taşımayı hedeflediğine dikkati çekti.

UfM Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Temimi ise "Sıcak dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve ani seller gibi aşırı hava koşulları, bölgemizdeki milyonlarca insan için giderek artan ve acil bir endişe kaynağı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Temimi, Akdeniz İklim Diyaloğu istişarelerinin ortak iklim eylemini güçlendirmek, dayanıklılığı artırmak, doğal kaynakları korumak ve Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Akdeniz, Türkiye, Enerji, Güncel, COP31, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31 Öncesi İklim Diyaloğu Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Ahbap soruşturması derinleşiyor 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay Ahbap soruşturması derinleşiyor! 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular

23:38
Trump: İkinci İran harekatı başladı
Trump: İkinci İran harekatı başladı
22:59
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı?
22:52
Milli Takım’da eleştirilerin hedefindeydi Görevinden ayrıldı
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 06:11:28. #7.13#
SON DAKİKA: COP31 Öncesi İklim Diyaloğu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.