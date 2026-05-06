COP31 Paneli Hatay'da Yapılacak

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği kapsamında farklı ülkelerden gelen bakanlar ile uluslararası kuruluşların yöneticileri, "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" paneli kapsamında Hatay'da bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği sürecine ilişkin hazırlıkları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31'in eylem ajandasının başlıklarından biri olan "Dirençli Şehirler" teması kapsamında, farklı ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları ile uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 8-9 Mayıs'ta Hatay'da düzenlenecek "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" paneline ev sahipliği yapacak.

Panelde, "Asrın Felaketinden Sürdürülebilir Şehirlerin İnşasına" oturumu düzenlenecek.

Deprem bölgesinde yürütülen inşa çalışmalarıyla, iklime, afetlere dirençli, sıfır atık uyumlu, güneş panelleriyle yenilenebilir enerjiyi kullanacak şekilde inşa edilen afet konutları hakkında katılımcılara bilgi verilecek ve konutlar yerinde gösterilecek.

Programda Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 vizyonunun yanı sıra 2 yılda 455 bin ev ve iş yerinin yeniden inşa edildiği asrın inşa seferberliğini, COP31'in "dirençli şehirler" başlığı için örnek gösterecek.

Programa ondan fazla ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde A. Ahonsi, BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Monica Merino, BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam A. Khan, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Temsilcisi Philippe B. Treille, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto López, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Xavier Muron, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Direktörü Robert Kuenne, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Direktörü Dario Liguti, BM Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkan Yardımcısı Sebastien Penzini, BM Kalkınma Programı (UNDP) Bölgesel Ekip Lideri Natalia Olofinskaya davet edildi.