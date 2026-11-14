COP31 panelinde Gazze'de yer altı suyunun yüzde 97'sinin içilemez olduğu anlatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde, Gazze'de yaşanan çevre yıkımı ile kadın ve çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı.

Antalya'da, Türkiye Kadın Pavilyonu'nda düzenlenen "Gazze'den Küresel Dayanışmaya: Kadınlar, Çocuklar ve İnsani Sorumluluk" başlıklı panele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Filistin Öğrenci Birliği Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ansam Shaqura katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, panelde yaptığı konuşmada, adeta utanmanın utandırıldığı bir yüzyılda yaşadıklarını belirterek, insanlığın artık zıvanadan çıkmış bir durumda olduğunu söyledi.

Kudüs'ün 12 asır boyunca pek çok İslam ülkesinin hakimiyeti altında kaldığını, bunun 744 yılının da Türk-İslam hakimiyeti olduğunu dile getiren Terzioğlu, "Filistin benim toprağım, bizim toprağımız, hepimizin toprağı. Oradakiler bizim kardeşlerimiz. Oradaki hanım benim Fatma teyzem, Fatma ablam, Ayşe ablam, kardeşlerim, çocuklarımız, gençlerimiz, bizim hatıralarımız. Her şeyden çok bizim sahip çıkmamız gereken bir süreç. Bunu görmeli ve düşünmeliyiz." diye konuştu.

Gazze'de yer altı sularının yüzde 97'si içilemez durumda

COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ise doğayı korumanın insan onurunu korumaktan bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayarak, bugün ertelenen bir iklim eyleminin yarın bir afete, bugün sessiz kalınan bir savaşın da yarın kalıcı çevre felaketine dönüşebildiğini anlattı.

Gazze'deki yıkımın boyutlarına ilişkin verileri paylaşan Ercan, "365 kilometrekarelik bir alana düşen bombalar, son 16 yılda dünyadaki tüm çatışmalarda ortaya çıkan enkazın 14 katından fazlasını üretti. Zeytin ağaçları kökünden söküldü. Endemik bitkiler yok olma tehlikesiyle baş başa kaldı. İçme suyu tesislerinin ve kanalizasyon sistemlerinin sürekli olarak vurulması sonucunda bugün Gazze'de yer altı sularının yüzde 97'si içilemez durumdadır." dedi.

Ercan, Gazze'deki çevresel çöküşün faturasını kadınlar ve çocukların ödediğine dikkati çekerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 75'inden fazlasının kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

Gazze'de 6 atom bombası etkisi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de İsrail'in saldırılarının Gazze'de büyük yıkıma yol açtığını belirterek, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirdi.

Gazze'deki yıkımın 6 atom bombası atılmış gibi bir etki oluşturduğunu ifade eden Böhürler, bitki örtüsünün ve meyve ağaçlarının yüzde 97'sinin, tarım alanlarının ise yüzde 82'sinin yok olduğunu, yerel üretim kapasitesinin neredeyse sıfıra indiğini belirtti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise Gazze'de bombardımanların kıtlığa neden olduğuna işaret etti.

Suya, gıdaya ve toprağa erişimin önemine işaret eden Keşir, "Elbet bir gün Gazze yeniden inşa olacak ama Gazze yeniden inşa olduğunda sadece binalar, okullar ve evlerin yapılması söz konusu olmayacak. Toprak artık verimli değil. Önümüzdeki 10 yıl toprak daha verimli hale gelemeyecek." diye konuştu.

Filistinli öğrenci Türk halkına teşekkür etti

Filistin Öğrenci Birliği Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ansam Shaqura da yüksek lisans eğitimi için Türkiye'ye geldiğini, 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından Gazze'deki ailesiyle bir ay boyunca iletişim kuramadığını anlattı.

Savaşın yalnızca insanları ve yerleşim yerlerini değil, tarım alanlarını, ağaçları ve seraları da etkilediğini dile getiren Shaqura, Gazze'deki insanların yaşadıklarını anlatmakta zorlandığını ifade etti.

Türkiye'de kendisini yalnız hissetmediğinin altını çizen Shaqura, Türk halkına destekleri için teşekkür ederek, "Bir gün bile bizi bırakmadınız. Ve her zaman bizim yanımızdaydınız. Bizi ve özellikle Gazze'deki kadınları unutmadığınız için teşekkür ediyoruz. Burada yalnızım ama hiç yalnız hissetmiyorum. Çünkü burası benim ikinci vatanım değil. Türk ve Filistin, iki ayrı halk değil, aslında bir halk." şeklinde konuştu.

Shaqura, Filistinlilerin topraklarına dönme umudunu koruduğunu belirterek, bir gün Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da birlikte namaz kılmayı temenni etti.