COP31 panelinde Yenişehirlioğlu, RTÜK'ün iklim bilgisinde öncü olabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 panelinde Yenişehirlioğlu, RTÜK'ün iklim bilgisinde öncü olabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'daki COP31 İklim ve Medya Paneli'nde AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, iklim bilgisinde RTÜK'ün öncü rol üstlenebileceğini söyledi. RTÜK Başkanı Daniş ise medyanın çözüm ortağı olabileceğini, dezenformasyon ve yeşil aklamanın risk olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, iklim değişikliği konusunda doğru bilgilerin yaygınlaştırılması, bilimsel gerçeklere dayalı içeriklerin teşvik edilmesi ve kamu yararını esas alan yayıncılık anlayışının güçlendirilmesi için RTÜK'ün öncü rol üstlenebileceğini belirtti.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, RTÜK tarafından "İklim ve Medya Paneli" düzenlendi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in moderatörlüğünde Mavi Alan'daki Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilen panelde, iklim değişikliğinin etkileri, medyanın sorumluluğu ve çözüm önerileri ele alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu burada yaptığı konuşmada, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluğun ve uluslararası alandaki etkin konumunun güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

İklim değişikliğini daha geniş bir perspektiften ele almak gerektiğine işaret eden Yenişehirlioğlu, insanlığın değerlerinden uzaklaşmasının doğadaki bozulmayı da beraberinde getirdiğini ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de meselesi olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Politika sadece bu anlık değil, geleceğe doğru uzanan bir vizyonla sürdürülebilir olduğu takdirde değerli ve önemli hale gelecek. Bu mücadeleyi gelecek nesillere kadar taşıdığımız tarihi ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü çevrenin bize emanet edildiğini biliyoruz." dedi.

Medyanın toplumsal farkındalık oluşturmadaki önemine değinen Yenişehirlioğlu, medyanın ihya edici olduğu gibi imha edici bir yönünün de bulunduğunu dile getirdi.

Temel yaklaşımımız medyanın özgür çoğulcu yapısını korurken yayıncılık sorumluluğunu da güçlendirmek

İklim değişikliği konusunda doğru bilgi aktarımının önemine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği konusunda doğru bilgilerin yaygınlaştırılması, bilimsel gerçeğe dayalı içeriklerin teşvik edilmesi ve kamu yararını esas alan yayıncılık anlayışının güçlendirilmesi bakımından RTÜK bir lokomotif vazifesi, bir başkanlık vazifesini çok rahatlıkla sağlayabilir. Buradaki temel yaklaşımımız medyanın özgür çoğulcu yapısını korurken yayıncılık sorumluluğunu da güçlendirmek."

Yenişehirlioğlu, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca strateji belgeleriyle yürütülecek bir süreç olmadığını, bu mücadelenin toplumun zihninde karşılık bulduğu ölçüde başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.

Medya kamusal farkındalığın oluşmasına katkı sağlayan önemli bir aktör

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası anlaşmalar kadar toplumun doğru, güvenilir ve zamanında bilgilendirilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Medyanın iklim meselesini toplumla buluşturan ve kamusal farkındalığın oluşmasına katkı sağlayan önemli bir aktör olduğunu ifade eden Daniş, "Medya, iklim krizinin yalnızca bir tanığı ve aktarıcısı mı? Yoksa çözümün bir ortağı mı olduğu medyanın iklim meselesine yaklaşımı ile biçimlenecektir. Medya iklim krizini yalnızca aktarmaz. Olayı ele alış çerçevesi kurduğu neden-sonuç ilişkileri ve öne çıkardığı aktörler aracılığıyla toplumsal algıyı şekillendirir." diye konuştu.

Dijital iletişim araçlarının iklim haberciliğinin geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirten Daniş, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin dezenformasyon olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Dezenformasyon yani bilgi kirliliği ve yanıltıcı, yeşil aklama gibi risklerdir. Bütün bu boyutlarıyla medya dünyanın en uzak noktalarını birbirine bağlayan güçlü iletişim ağı sayesinde iklim krizine karşı mücadelenin aktif bir çözüm ortağı olma imkanına sahiptir."

Çevrenin korunmasında bireysel davranışların ve günlük yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesinin önem taşıdığına kaydeden Daniş, medyanın bu konuda farkındalık oluşturma ve toplumsal davranış değişikliğine katkı sağlama sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

RTÜK Üyesi Necdet İpekyüz de dezenformasyonla mücadelede küresel düzeyde çözüm geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ise gazetecilerin rolünün önemli olduğunu belirterek, meslek hayatında edindiği bilgileri aktardı.

Kaynak: AA
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluDezenformasyonAK PartiPolitikaAntalyaGüncelCOP31MedyaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:51
Aylardır beklenen o büyük gün geldi Ronaldinho sahaya çıkıyor
Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: COP31 panelinde Yenişehirlioğlu, RTÜK'ün iklim bilgisinde öncü olabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android