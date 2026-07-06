COP31 Rotası Projesi ile İklim Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
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COP31 Rotası Projesi ile İklim Farkındalığı Artıyor

COP31 Rotası Projesi ile İklim Farkındalığı Artıyor
06.07.2026 16:32
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Cemre Vakfı, Türkiye'de iklim değişikliği bilinci oluşturmak için 'COP31 Rotası' projesini başlattı.

Cemre Vakfı tarafından hayata geçirilen "COP31 Rotası" projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde iklim değişikliği ve BM İklim Zirvesi (COP31) sürecine yönelik vatandaşlarda farkındalık çalışmaları yürütülmesi ve DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) iade makinelerinin kullanımının uygulamalı tanıtılması hedefleniyor.

Cemre Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla vakıf gönüllüleri tarafından "COP31 Rotası" projesi başlatıldı.

Projenin ilk durağı Bayburt'ta gönüllüler, vatandaşlarla bir araya gelerek iklim değişikliği ve COP31 sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yürüttü. DOA iade makinesi kullanımına yönelik uygulamalı tanıtımların ve video çekimlerinin gerçekleştirildiği etkinliklerde, ambalajların depozito sistemiyle geri dönüşüme kazandırılma süreci de anlatıldı.

Ayrıca Çoruh Nehri'nde rafting etkinliği düzenlenerek bölgenin doğal değerlerine işaret edildi.

Proje kapsamında gönüllülerin, her hafta Türkiye'nin farklı bir ilinde sahaya çıkarak vatandaşlarla buluşması planlandı. Halkın yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilecek sokak röportajlarında vatandaşların iklim değişikliğine ilişkin görüşleri alınarak, COP31 süreci hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanıyor.

Ayrıca hazırlanacak içeriklerle DOA iade makinelerinin daha geniş kitleler tarafından tanınması, kullanımının yaygınlaştırılması ve sıfır atık uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Bayburt, Türkiye, Güncel, COP31, Cemre, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31 Rotası Projesi ile İklim Farkındalığı Artıyor - Son Dakika

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