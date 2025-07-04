Corbyn Yeni Parti Kurma Hazırlığında

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, gelecek genel seçimlerden önce bağımsız milletvekilleriyle yeni bir parti kuracaklarını doğruladı.

Corbyn, X hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl yapılan genel seçimlerin birinci yıl dönümünde, İşçi Partisi hükümetinin, insanların beklediği ve hak ettiği değişimi sunmayı reddettiğini ifade etti.

Yoksulluk, eşitsizlik ve savaşın kaçınılmaz olmadığını vurgulayan Corbyn, "Ülkemizin şimdi yön değiştirmesi gerekiyor." dedi.

İktidardaki İşçi Partisinden dün ayrılacağını açıklayan milletvekili Zarah Sultana'yı kararından dolayı tebrik eden Corbyn, "Bizimle birlikte gerçek bir alternatif inşa edecek olmasından memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yeni bir tür siyasi partinin demokratik temellerinin yakında şekilleneceğini paylaşan Corbyn, "Görüşmeler devam ediyor ve tüm topluluklarla birlikte insanların hak ettiği bir gelecek için mücadele etmeye heyecanla hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de iktidar partisinin eski lideri Corbyn, dün yaptığı açıklamada, genel seçimlerden önce bağımsız milletvekilleriyle yeni bir parti kuracaklarının sinyalini vermişti.

Corbyn, olası yeni partinin liderliğini üstlenip üstlenmeyeceği sorusuna, "Ben buradayım, halkımıza hizmet etmek için çalışıyorum." ifadesini kullanmıştı.