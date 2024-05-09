Corendon Airlines\'e ait uçağın lastiği patladı, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi

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(ANTALYA) - Corendon Airlines'e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın lastiği, piste inişinin ardından patladı, ön dikmesi hasar gördü. Gazipaşa Havalimanı pistinde kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Köln- Alanya Gazipaşa inişinde Corendon Havayolları'nın B738 tipindeki uçağın ön tekeri patladı. Uçak, ön dikme üzerine indi. Kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"09 Mayıs 2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirilecek) ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."