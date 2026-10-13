Corendon uçağı radyo arızası sonrası Nürnberg'e savaş uçakları eşliğinde indi - Son Dakika
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Corendon uçağı radyo arızası sonrası Nürnberg'e savaş uçakları eşliğinde indi

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Korfu'dan Almanya'ya giden Corendon yolcu uçağı, 7500 kodunu bildirince savaş uçakları eşliğinde Nürnberg Havalimanı'na indi. Havayolu radyo sistemindeki kısa süreli arızayı, gerçek acil durum yaşanmadığını açıkladı; havalimanı yerel saatle 13.30'da uçuşlara yeniden başladı.

YUNANİSTAN'IN Korfu adasından Almanya'ya sefer yapan Corendon Airlines'e ait yolcu uçağı, kaçırılma durumunu belirten 'squawk 7500' acil durum kodunu bildirmesi nedeniyle Nürnberg Havalimanı'na savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı. Konuya ilişkin havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın radyo haberleşme sisteminde kısa süreli bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Yerel saatle sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Corendon Airlines'e Karfu-Nürnberg seferini yapan XR-456 sefer sayılı uçağı Almanya Hava Sahası üzerinde acil durum kodu bildirdi. Uçağın kaçırıldığına dair sinyal alınması üzerinde savaş uçakları havalandı. Corendon Airlines'e ait uçak savaş uçakları eşliğinde Nürnberg Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Almanya Federal Polisi ve havalimanı yönetimi iniş öncesinde uçakta kaçırılma anlamanı gelen 7500 kodunun iletildiğini ve pilotla telsiz bağlantısının kesildiğini bildirdi. Bu nedenle Eurofighter savaş uçakları, uçağa Almanya Hava Sahası'nda eşlik ettiği bildirildi. Alman polisi havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay nedeniyle Nürnberg Havalimanı uçuşlara durduruldu. Yapılan incelemenin ardından havalimanında uçuşlar yerel saatle 13.30'de yeniden başladı.

HABERLEŞME SİSTEMİNDE KISA SÜRELİ ARIZA MEYDANA GELDİ

Olayın ardından Corendon Airlines tarafından yapılan açıklamada; uçakta Hırvatistan hava sahasında radyo haberleşme sisteminde kısa süreli bir arıza meydana geldiğini ve bu nedenle acil durum kodunun ilan edildiğini belirtti. Açıklamada olayın saat 09.00 UTC'de gerçekleştiği, durumun anında takip edildiği ve gerekli hazırlıkların yapıldığı ifade edildi. Corendon, uçuş sırasında gerçek anlamda bir acil durum yaşanmadığını, yolcuların, uçuş ekibinin ve uçağın hiçbir aşamada tehlike altında olmadı belirtildi.

Kaynak: DHA
HavacılıkNürnbergGüvenlikAlmanyaUlaşımGüncelRadyoKorfuDünyaSon Dakika

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