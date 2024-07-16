Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
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