Çorlu\'da 1 Kilo 60 Gram Eroin ve 1568 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 1 kilo 60 gram eroin, 1568 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ev sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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