Çorlu\'da Akraba Gruplar Arasında Kavga

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, kameraya yansıdı.

Reşadiye Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada D.S. ve C.S., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişiden 7'si, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.