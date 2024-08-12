Çorlu\'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, başkanlığında Çorlu Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, jandarma ve emniyet güçlerinin temmuz ayında yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Soytürk, il genelinde yapılan uygulamalarda 258 bin 5 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını ve çeşitli suçları bulunan 428 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Meydana gelen hırsızlık olaylarında yakalanan 19 zanlının tutuklandığını aktaran Soytürk, 2 çalıntı otomobil, 5 çalıntı motosiklet, 5 cep telefonu, 4 ziynet eşyası ile 40 bin 200 liranın sahiplerine teslim edildiğini dile getirdi.

Yağma olaylarında 15 şüphelinin yakalandığını ve 5 zanlı tutuklandığını anlatan Soytürk, 2 kasten adam öldürme olayında bir zanlının ruhsatsız tabanca ile yakalanarak tutuklandığını diğer olayda ise zanlının intihar ettiğini vurguladı.

Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde 58 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca ele geçirildiğine dikkati çeken Soytürk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik bin 266 denetim yapıldığı, ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 8 işletmenin geçici olarak faaliyetten men edildiğini ve 139 işletmeye 454 bin 204 lira cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Terör örgütlerine ve kaçakçılığa yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Soytürk, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele kapsamında 14 operasyon gerçekleştirilmiş olup bu operasyonların, 3'ü FETÖ/PDY terör örgütüne, 11'i PKK/KCK terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık olaylarına yönelik 47 operasyon gerçekleştirilmiş, 77 şüpheli yakalanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında 7 olaya müdahale edilmiş, 22 şahıs yakalanmıştır. Bu çalışmalarda,13 telefon, 13 Sim kart, bilgisayar, hard disk, veri aktarma cihazı, 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 102 tabanca mermisi, 10 kurusıkı tabanca mermisi, 48 boş senet ve 7 özel reçeteye tabi ilaç ele geçirilmiştir."

Soytürk, narkotik olayları kapsamında gözaltına alınan 333 şüpheliden ise 45'inin tutuklandığını kaydetti.

Operasyonlarda, 22 bin 864 gram uyuşturucu madde, 45 bin 42 uyuşturucu hap ve 2 bin 132 kök Hint kenevirinin ele geçirildiğini anlatan Soytürk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin 975 liraya da el konulduğunu ifade etti.

Soytürk, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Gerçekleşen 28 operasyonda, 9 göçmen kaçakçısı ve farklı uyruklarda 107 düzensiz göçmen yakalandığını vurgulayan Soytürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının 346 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini ve önleyici kolluk görevleri kapsamında 8 bin 989 kişinin sorgulandığını kaydetti.

Toplantıya, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Tekirdağ İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Tekirdağ Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.????