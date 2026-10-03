Çorlu\'da bariyere çarpan sürücü, hafif yaralandı ve arandığı için gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan elektrikli kamyonetin hafif yaralanan sürücüsü Berat F. (28), aranması bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaza, saat 24.00 sıralarında Çorlu-Seymen arasındaki İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Berat F.'nin kontrolünü kaybettiği 59 AJZ 306 plakalı üç tekerlekli elektrikli kamyonet, yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Berat F., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelenmesinde hakkında arama kararı bulunan Berat F., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.