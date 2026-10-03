Çorlu\'da bariyere çarpan sürücü, hafif yaralandı ve arandığı için gözaltına alındı

Çorlu'da bariyere çarpan sürücü, hafif yaralandı ve arandığı için gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üç tekerlekli elektrikli kamyonetiyle bariyere çarpan 28 yaşındaki sürücü hafif yaralandı. Hakkında arama kararı bulunan sürücü, Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan elektrikli kamyonetin hafif yaralanan sürücüsü Berat F. (28), aranması bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaza, saat 24.00 sıralarında Çorlu-Seymen arasındaki İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Berat F.'nin kontrolünü kaybettiği 59 AJZ 306 plakalı üç tekerlekli elektrikli kamyonet, yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Berat F., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelenmesinde hakkında arama kararı bulunan Berat F., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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