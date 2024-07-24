Çorlu'da çiftlik yangınında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika
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Çorlu'da çiftlik yangınında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında alevlerin sıçradığı yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

24.07.2024 19:57
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında alevlerin sıçradığı yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi yandı.

Çorlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan çiftliğinin atıklarının bulunduğu bölgede akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp bilçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölüme ilerlemesi üzerine çiftlik çalışanları da hortum ve yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftliğin bir kısmı ile yaklaşık 500 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Çiftlik sahibi İdris Padır, yangının çıkmasıyla hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Yangının çıkmasıyla bütün çiftlikteki çalışanlar ile birlikte toplaştık. Yangın tüplerimizi aldık su hortumlarımızı hazırladık. Sağ olsun itfaiyeyi aradık ve hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri zamanında yetişti ve alevleri söndürdü. Ortalama 400-500 dönüm tarım arazisi yandı. Bu şekilde de kurtulduğumuza şükrediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz, burada canla başla mücadele verdiler" dedi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Çorlu\'da çiftlik yangınında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da çiftlik yangınında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

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