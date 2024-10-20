Çorlu\'da Çöp Kamyonu Kazası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K., adlı kadın çöp kamyonunun çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinden Çobançeşme Mahallesi Atay Sokak üzerinde meydana geldi. Çorlu belediyesine ait Z.D., yönetimindeki 16 AKE 671 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K.'ye çarptı. Yere düşen Z.K.'nin kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar, sürücüyü durması yönünde uyardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan Z.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, sürücü Z.D.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
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