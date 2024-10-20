Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonun çarptığı kişi yaralandı.
Çobançeşme Mahallesi'nde Z.D'nin kullandığı 16 AKE 671 plakalı çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Z.K. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı - Son Dakika
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