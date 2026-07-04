Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü - Son Dakika
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Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü

Çorlu\'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü
04.07.2026 02:40
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Çorlu'da 6. kattaki patlamada iki kişi yaşamını yitirdi, yaralıların durumu iyi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında binanın 6. katından düşen Caner Meriç (34), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada yaralanan 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle dairede ve binanın dış cephesinde hasar oluşurken, apartmanın önünde park halinde bulunan 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini belirterek, biri olay yerinde, biri hastanede olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Erten, binada gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, bina sakinlerinin barınma ihtiyaçlarının karşılandığını ve olayın kontrol altında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü - Son Dakika

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