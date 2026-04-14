Çorlu'da Doğal Yaşam Alanı Projesi İncelemesi

14.04.2026 15:35
Başkan Sarıkurt, sokak hayvanları için güvenli yaşam alanı projesini yerinde inceledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ağırmeşe-Esetçe mevkisinde yapımı süren Doğal Yaşam Alanı projesini inceledi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelere bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Projenin sokak hayvanları için sadece bir barınak değil, doğayla iç içe, güvenli bir yaşam alanı sunacağını ifade eden Sarıkurt, alanda yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldığını aktardı.

Sarıkurt, "Can dostlarımızın doğal ortamlarında, kısıtlanmadan ve güvenle yaşamlarını sürdürebileceği modern bir alan oluşturuyoruz. Haziran ayı içerisinde projemizi tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

- Sarıkurt sahadaki çalışmaları inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kent genelinde devam eden yatırım ve projeleri de yerinde inceledi.

Muhittin, Şeyhsinan ve Çobançeşme mahallelerinde yürütülen çalışmaları ziyaret eden Sarıkurt, belediye ekiplerinden süreç ve teknik detaylara ilişkin bilgi aldı.

Saha programı kapsamında Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyen Sarıkurt, Şeyhsinan Mahallesi'nde Ferdi Zeyrek Parkı ile Kapalı Pazar Yeri proje alanını gezdi.

Çobançeşme Mahallesi'nde Cenk ve Yeşilay sokaklarında yürütülen üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını da değerlendiren Sarıkurt, projelerin temel amacının vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.

Sarıkurt, "Tüm projelerimizle hemşehrilerimize daha modern ve konforlu yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Yine kazandılar Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig’de Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

16:17
Dev maç öncesi büyük rezillik Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
16:01
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü
"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
