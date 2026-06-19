Çorlu'da Göç Anıtı Açıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Bulgaristan 'dan 1989 yılında zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlar anısına yaptırılan Göç Anıtı', törenle açıldı.

Bulgaristan'da komünist lider Todor Jivkov döneminde, ülkede yaşayan soydaşlar, 1989 yılında zorunlu göçe zorlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından göçe tabi tutulan soydaşlar anısına Göç Anıtı yaptırıldı. Heykeltıraş Ersin Aykut tarafından yapılan anıtın Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Bulgaristan'dan gelen milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 1989 yılında Bulgaristan'da yaşanan baskılar nedeniyle binlerce soydaşın doğup büyüdükleri toprakları geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Sarıkurt, "O gün yaşanan acılar, ayrılıklar ve zorluklar hafızalarımızdaki yerini korumaya devam ediyor. Ancak o zor günlerde gösterilen dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu da unutulmamalıdır. Çorlu, yıllardır Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı, farklı kültürlerin kardeşçe bir arada bulunduğu bir kenttir. Göçle gelen vatandaşlarımız ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamış, kentimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur" dedi.

'HAYATLARI ALT ÜST OLDU'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, zorunlu göçe tabi tutulanların doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Ailelerini, evlerini ve mezarlıklarını onları terk edip göç etmek zorunda kaldılar hayattan altüst oldu, aileler parçalandı. Gerçekten büyük bir göç yaşandı. Ne yaptılar? Onurlarından vazgeçmediler, pes etmediler, asla o zulme boyun eğmediler. Her şeyi geride bırakarak yanlarına umutlarını ve Türkiye sevgisini alıp bugün bu topraklarda bizle beraber oldular. Bugün Çorlu'muzun, Tekirdağ'ımızın, Türkiye'mizin bir çok ilinde sosyal hayatta, ekonomik hayata, toplumsal yaşamdan her alanda işte bu göçmen hemşerilerimizin, soydaşlarımızın alın teri, emeği var" dedi.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi