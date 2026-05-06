Çorlu\'da Kafeden Düşen Kadın Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kafenin 3'üncü katından düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi Omurtak Caddesi'nde bulunan bir kafeteryanın 3. katında oturan S.D. (25), açık pencereden dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan kadına ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralı kadın Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
