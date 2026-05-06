Çorlu\'da Kakava ve Hıdrellez Coşkusu

06.05.2026 15:50
Çorlu'da Kakava ve Hıdrellez etkinlikleri eğlenceli görüntülerle kutlandı, kortej yürüyüşü yapıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Kakava ve Hıdrellez kutlamaları kapsamında pek çok noktada ateş yakıldı, eğlenceler düzenlendi. Kutlamalara katılanlar dans edip eğlenirken, renkli görüntüler oluştu.

Kakava ve Hıdrellez kutlamaları kapsamında, ilçede Gölbaşı Gençlik Parkı'nda Çorlu Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 500 vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, Kakava geleneğinin en önemli simgelerinden olan ateş yakıldı, vatandaşlar sırayla üzerinden atlayarak dilek tuttu. Etkinlik alanında kurulan sahnede orkestra eşliğinde müzikler çalındı. Vatandaşlar çalınan hareketli parçalarla dans edip, halaylar çekti. Etkinlik kapsamında vatandaşlara köfte ekmek, ayran ve su ikramı yapıldı.

DEVELİ HIDIRELLEZ KORTEJİ

Öte yandan ilçenin Atatürk Meydanı'nda toplanan Roman vatandaşlar, Hıdırellez kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na doğru kortej yürüyüşü yaptı. Kortejde deve de yer alırken, yürüyüş boyunca müzikler eşliğinde dans edildi. Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan kalabalık, eğlenceye burada da devam etti. Genç kızlar, oyun havaları eşliğinde sergiledikleri gösterileri ile büyük alkış aldı.

Kaynak: DHA

