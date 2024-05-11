Çorlu'da makaron ele geçirildi, Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi, Ergene'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da makaron ele geçirildi, Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi, Ergene'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu\'da makaron ele geçirildi, Çorlu\'da kaçak içki ele geçirildi, Ergene\'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonlarda 28 bin makaron, bir depoda 34 litre kaçak içki ve Ergene ilçesinde yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, sahte içki imalatı ve satışının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlarda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

11.05.2024 12:20
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 28 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada 28 bin makaron ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

-Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir depoda 34 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir depoda arama yaptı.

Aramada 34 litre sahte içki ele geçirildi.

Depo sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

- Ergene'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da makaron ele geçirildi, Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi, Ergene'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da makaron ele geçirildi, Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi, Ergene'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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