Çorlu'da Market Deposunda Yangın

Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ), TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle, büyümeden söndürüldü.

Yangın Muhittin Mahallesi Serçe Sokak üzerinde 17.00 sularında meydana geldi. Sokak üzerindeki marketin depo kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek dumanların yükselmesine neden oldu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Market içerisinde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle dışarı çıktı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN - ÇORLU (Tekirdağ),