Çorlu\'da minibüs çarpmasıyla meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Sami Topçu, yaralandı. Sürücünün minibüsüyle kaçtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Papatya 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Sami Topçu'ya, sürücüsü henüz belirlenemeyen servis minibüsü çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Topçu, yaralandı. Sürücü, minibüsüyle kaza yerinden kaçtı. Yaralı Topçu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.