Çorlu\'da Otluk Alanda Yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Önerler Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bir villa kullanılamaz hale geldi, bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü.