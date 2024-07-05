Çorlu'da Otobüse Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da Otobüse Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.G'nin kullandığı otomobil, K.U'nun kullandığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

05.07.2024 10:33
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Çorlu ilçesinde otobüse çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

M.G'nin kullandığı 35 ASD 70 plakalı otomobil, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesinde, K.U'nun kullandığı 59 AIB 287 plakalı otobüse çarptı.

Çarpma sonucu devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüsü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 35 araç sürücüsüne 85 bin 551 lira ceza kesildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Ergene ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 35 araç sürücüsüne 85 bin 551 lira para cezası kesildi.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesinde şüphe üzerine G.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Otobüse Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da Otobüse Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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