Çorlu'da Otobüse Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Çorlu ilçesinde otobüse çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
M.G'nin kullandığı 35 ASD 70 plakalı otomobil, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesinde, K.U'nun kullandığı 59 AIB 287 plakalı otobüse çarptı.
Çarpma sonucu devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüsü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 35 araç sürücüsüne 85 bin 551 lira ceza kesildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Ergene ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 35 araç sürücüsüne 85 bin 551 lira para cezası kesildi.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesinde şüphe üzerine G.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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