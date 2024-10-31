Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nusratiye Mahallesi'nde 34 EVA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Otomobil sürücüsü M.D'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Otomobil Bariyere Çarptı - Son Dakika
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