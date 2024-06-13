Çorlu'da Otomobil Motorundan Alev Aldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yandı.
Çorlu'da S.D.'nin kullandığı 34 DBA 125 plakalı otomobil, seyir halindeyken çevre yolu Mezarlık Köprüsü mevkisinde motor kısmından alev aldı. Sürücü S.D., dumanların çıktığını görünce otomobili emniyet şeridine çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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