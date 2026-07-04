Çorlu\'da Patlama Panik Yarattı

PATLAMA SONRASI EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Adalet Apartmanı'nda dairede meydana gelen patlamanın ardından büyük panik yaşandığı ortaya çıktı. Çorlu Belediyesi itfaiye ekipleri ile binada oturan bazı vatandaşlar, hasar gören son 2 katta, asansörde kalan olup olmadığını belirlemek için arama yaptı. 'Asansörde kimse var mı?' diye seslenen itfaiye ekipleri, bazı dairelerin kapılarını da balyoz ile kırıp içeri girdi. İtfaiye ekiplerinin bu çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DAİRELERDE BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu Temsilciği üyeleri, binada incelemelerde bulundu. Patlamanın olduğu 6'ncı kattaki birbirine bitişik 3 daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Dairelere giren uzmanlar, patlamanın şiddetiyle duvarların yıkılıp, dairelerin adeta birleştiğini gördü.

İnşaat mühendisi olan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da incelemede yer aldı. Sarıkurt, binanın üst iki katının ciddi hasar gördüğünü belirterek, "Doğal gaz kaynaklı bir patlama neticesinde Adalet Apartmanımızda 2 vatandaşımızı kaybettiğimiz olay yaşadık. Bugün hem itfaiye teşkilatımız, İnşaat Mühendisleri Odası'ndan gelen uzmanlar inceleme yaptı. Binanın 1, 2, 3, hatta 4'üncü katın çoğunluğunda bir deformasyon ya da bozukluk, hasar görmedik. Ama özellikle üst kat büyük hasar görmüş. Vatandaşlarımız evlerinden gereken malzemelerini alıyor, kolluk kuvvetleri güvenliğinde. Toplam 86 vatandaşımız var dün akşam birçoğu yakınlarının yanına yerleştiler. Şimdi bizim arkadaşlarımızda buradalar, öyle anlaşılıyor ki bir süre binayı kullanamayacağız. Bununla ilgili savcılık rapor düzenlendi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü rapor düzenlendi. Belediye başkanlığı olarak bizde daha detaylandırılmış rapor hazırlayacağız, tabi ki bu bir miktar zaman alacak. Bu aralıkta hemşerilerimiz bina sakinlerimizi mümkün olduğu kadarıyla yaşam konforunu sağlayacak tedbir alacağız. Bir yerde ağırlayacağız, eğer yakınları yoksa şehrimizde sonuçta yarayı hep beraber saracağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

'DETAYLI RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ'

İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu Temsilcisi Engin Beyazyıldız ise "Patlamadan dolayı yapımızın üst katlarında büyük hasarlar oluşmuş. Alt katlara sirayet etmemiş, açıkçası teknik bir gözlemsel olarak. Daha detaylı bir şekilde inceleyip, gerekli raporları belediyemizle beraber incelemesini yapıp bilgilendirme raporlarını hazırlayacağız" dedi.

Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),