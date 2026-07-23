Çorlu'da Pazar Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çorlu'da Pazar Kavgası: 2 Tutuklama

23.07.2026 12:57
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Çorlu'daki semt pazarında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muhittin Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili V.U, M.E.U. ve Y.U. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.U. ve M.E.U. tutuklandı, Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Pazar Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika

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