Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muhittin Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili V.U, M.E.U. ve Y.U. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.U. ve M.E.U. tutuklandı, Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Pazar Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika
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