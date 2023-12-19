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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, Nusratiye Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve dolu mermi bulundu. Aynı şekilde Alipaşa Mahallesi'nde de bir araçta ruhsatsız tabanca ve dolu mermi ele geçirildi. Her iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorlu\'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
19.12.2023 - 13:31,
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Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi incelemeye aldı.

Ö.G'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu mermi ele geçirdi.

Şüpheli gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Alipaşa Mahallesinde de denetim yapan ekipler, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta bulunan R.T'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile dolu mermi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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