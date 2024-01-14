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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de kaçak tütün operasyonu

Çorlu ilçesinde yapılan çalışmada, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada 10 kilogram kaçak tütün, makaronlar ve sigara doldurma makinesi bulundu. Ev sahibine idari para cezası uygulandı.

Çorlu\'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy\'de kaçak tütün operasyonu
14.01.2024 - 13:49,
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Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, S.İ'nin evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Kaçak tütün operasyonu

Çerkezköy ilçesinde 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada 10 kilogram kaçak tütün, 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 500 boş makaron ve sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Ev sahibi B.Y'ye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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