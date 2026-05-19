Çorlu'da şehit polisler için bayraklı konvoy

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'un anısına vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları motosiklet ve otomobilleriyle konvoy oluşturup tur attı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan A.'nın (24) bölgede olduğuna dair bilgi üzerine önceki gün öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan A.'nın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Saldırgan Orhan A,, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polislerden Tütüncüler, Çorlu, Koç, ise Van'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Çorlu'da bir araya gelen vatandaşlar, polislerin şehit edilmesine tepki göstermek için motosiklet ve araçlarına astıkları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu. Akşam saatlerinde ilçe merkezide toplanan ve Türk bayrakları ile donatılan yaklaşık 100 otomobil ve 50 motosikletten oluşan konvoy, güzergah boyunca kornalar çalarak şehit polisleri andı. Şehir turu atan konvoya yol kenarında toplanan vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi. Trafik polisleri de trafik akışının sağlanması için konvoya eşlik etti.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),